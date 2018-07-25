РИАМО - 25 июл. По итогам проверок торговых точек на предмет продажи нелицензионной продукции FIFA в Москве во время чемпионата мира по футболу-2018 зафиксирован только 1% правонарушений, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции

Работа по выявлению и пресечению несанкционированной торговли на улицах столицы проводилась в Москве с 21 мая по 16 июля 2018 года. Проверено более 5 тысяч торговых точек, среди которых порядка 100 сетевых магазинов, где были выявлены товары, не входящие в перечень официальных продуктов чемпионата, но, тем не менее, оснащенные символикой ЧМ 2018.

«Благодаря принятым префектурами, управами и департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции мерам, массовых случаев несанкционированной торговли, в том числе нелицензированной продукцией FIFA не допущено», – говорится в сообщении.

По итогам проверок выявили 40 случаев торговли контрафактной продукцией, подтвержденных представителем FIFA в России. В основном все нарушители предлагали свою продукцию на прилегающей к фан-зоне территории. На нарушителей порядка составили шесть административных протоколов по статье 11.13 КоАП Москвы за торговлю вне специально отведенных мест.

В ходе проверок особое внимание уделялось районам, прилегающим к фан-зонам, местам массового скопления людей (Воробьевы горы, улица Никольская, Манежная площадь).

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Победителем турнира стала сборная Франции. Всего столицу в дни чемпионата посетили порядка 4,5 миллионов туристов.

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