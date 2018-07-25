РИАМО - 25 июл. Незаконную свалку строительного мусора ликвидировали возле деревни Фенино Серпуховского района после вмешательства министерства экологии и природопользования Московской области, говорится в сообщении пресс-службы профильного министерства.

О наваленных отходах сообщил председатель садового некоммерческого товарищества «Дубрава-2» во время личной встречи с министром экологии и природопользования Московской области Александром Коганом. На указанное место незамедлительно выехали инспекторы экологического надзора.

«Было установлено, что на земельном участке, принадлежащим поселению, организована незаконная свалка из боя кирпича и бетона, досок и других отходов строительства», - говорится в сообщении.

Администрации сельского поселения Васильевское Серпуховского района было выдано предписание ликвидировать незаконную свалку.

«По предписанию министерства экологии и природопользования Московской области администрация сельского поселения Васильевское Серпуховского района организовала работы по ликвидации незаконной свалки строительного мусора вблизи деревни Фенино», - говорится в сообщении.

Повторная проверка показала, что территория участка приведена в порядок, отходы вывезены в специальные места размещения.

Сообщения от граждан о незаконных свалках также поступают на интерактивную карту свалок проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка». За время реализации проекта от граждан поступило более 20 тысяч обращений, из них 8,5 тысяч свалок уже ликвидированы.