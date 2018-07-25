РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. Застройщик складского комплекса у деревни Алтухово в Подольске устранил замечания по противопожарной безопасности, выявленные в ходе проверки Главгосстройнадзора, сообщил начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

«Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области завершил плановую проверку строительства производственно-складского комплекса, возводимого вблизи деревни Алтухово в Подольске. Выявленные замечания в части ведения исполнительной документации и противопожарной безопасности были устранены участниками строительства в ходе проверки. В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних сетей административного здания и фундаментов складского здания», – сказал Гарибян.

На строящемся предприятии будет осуществляться крупно-узловая сборка и ремонт экскаваторов, а также их сервисное обслуживание. Для парковки автомобилей работников и посетителей комплекса появится парковка на 50 машино-мест.

Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Трансмехсервис». Новый складской комплекс создаст 180 рабочих мест. Завершить все строительные работы планируется в третьем квартале 2019 года.