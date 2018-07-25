РИАМО – 25 июл. В подмосковной Балашихе с начала 2018 года отремонтировали более 450 подъездов по губернаторской программе «Мой подъезд», сообщил глава Балашихи Сергей Юров.
Он добавил, что в 2018 году в Балашихе заявки на участие в программе представила 61 управляющая компания. Всего планируется отремонтировать 1 260 подъездов.
Генеральный директор управляющей компании «Квартал» Максим Бабошин рассказал, что в 2018 году организация планирует отремонтировать 107 подъездов, 61 из которых уже прошли приемку Госжилинспекции Московской области.
«В подъездах мы снимаем старую краску и штукатурку. Заново красим стены и штукатурим потолки. Также меняем плитку, освещение на энергоэффективное, устанавливаем новые окна и двери. На ремонт одного подъезда уходит около месяца – в зависимости от этажности дома», – сказал Бабошин.
Программа «Мой Подъезд» началась в Московской области с 2017 года. Работы проводятся на условиях софинансирования, когда объединяются субсидии из областного и муниципального бюджетов, средства управляющих компаний и жителей.
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