РИАМО - 25 июл. В государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике Антона Павловича Чехова «Мелихово» 28 июля пройдет День усадебной культуры, гостей ждут мастер-классы по старинным танцам, флористике и рукоделию, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В Подмосковье 12 государственных музеев, из которых семь – музеи-заповедники. Организуемый музеем-заповедником А.П. Чехова «Мелихово» праздник призван напомнить посетителям о традициях усадеб, привлечь подрастающее поколение к изучению их истории, рассказать жителям и гостям Подмосковья, как много в нашем регионе мест, ставших для выдающихся писателей, поэтов, композиторов и ученых источником вдохновения», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

В музыкальной части праздничной программы прозвучат популярные романсы и лирические песни XIX века. Творчество Александра Алябьева, Александра Гурилева, Михаила Глинки, Александра Даргомыжского, Петра Чайковского – яркая страница в истории не только отечественного, но и зарубежного музыкального искусства.

Также гостей ждут мастер-классы по старинным танцам, флористике и рукоделию, игры в городки, лото и бирюльки, выставка и мастер-класс по росписи павловопосадских платков, ярмарка народных художественных промыслов. Послушав рассказ о традициях русского чаепития, желающие смогут продегустировать редкие сорта чая.

Завершится День усадебной культуры выступлением ребят из конно-спортивной секции и спектаклем театра «Чеховская студия».