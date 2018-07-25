РИАМО - 25 июл. Реконструкция футбольного стадиона со строительством стрелковой галереи и плоскостных сооружений для занятий легкой атлетикой спортшколы олимпийского резерва «Москвич» начнется в этом году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Объект расположен на юго-востоке Москвы в районе Текстильщики по адресу: Волгоградский проспект, дом 46/15. Площадь объекта до реконструкции – 1856,6 квадратных метров, после реконструкции составит 9048 квадратных метров.

«Уже разработана и утверждена проектная документация, ведутся конкурсные процедуры по определению генерального подрядчика. Ввод в эксплуатацию планируется в 2020 году», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

В ходе работ предстоит реконструировать футбольное поле, построить трибуны, стрелковую галерею и атлетическое ядро. На прилегающей территории оборудуют автостоянку, высадят деревья и кустарники.

По итогам реконструкции появится современный универсальный стадион для тренировочного процесса, проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований городского уровня по легкой атлетике и футболу.