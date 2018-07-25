РИАМО - 25 июл. Ремонт кровли в хирургическом корпусе Балашихинской центральной больницы выполнен на 50%, плановые работы завершат в августе, сообщил заместитель главного врача медучреждения по медицинской части Александр Капериз.

«Работы по ремонту кровли по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Здравоохранение Подмосковья» в хирургическом корпусе Балашихинской центральной районной больницы начали в мае. Они завершены на 50%. По плану подрядчик завершит их в августе. Стоимость работ – около 10 миллионов рублей», – сказал Капериз.

Он добавил, что в 2018 году в больнице планируют также отремонтировать фасад, урологическое и ЛОР отделения, провести благоустройство территории.

В 2017 году в медучреждении отремонтировали помещение под установку компьютерного томографа и первый этаж хирургического корпуса.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что в 2018 году в городском округе планируется отремонтировать более 10 объектов здравоохранения. Среди них здание штаба бывшей воинской части для размещения в нем городской поликлиники №10 на 200 посещений в смену в бывшем военном городке – микрорайоне Заря.