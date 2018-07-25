РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. Около 40 тысяч жителей подмосковного Подольска с 1 августа смогут воспользоваться бесплатным проездом на железнодорожном транспорте, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Губернатором Московской области Андреем Воробьевым было принято решение о предоставлении отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, с 1 августа 2018 года права бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, а с 1 сентября 2018 года на транспорте города Москвы.

«В городском округе Подольск данной мерой социальной поддержки смогут воспользоваться почти 40 тысяч граждан. Проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения будет осуществляться по социальной карте жителя Московской области (СКМО) после добавления на нее транспортного приложения, дающего право на указанный проезд», – говорится в сообщении.

Всего на сегодняшний день в регионе правом бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения пользуются более 1,2 миллиона человек, в том числе около 600 тысяч человек из категории федеральных льготников и около 700 тысяч человека из числа региональных льготников. Помимо них по новому закону с 1 августа будет предоставлено право бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения еще более 1,1 миллиону жителей Подмосковья.