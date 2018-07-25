РИАМО - 25 июл. Участковый уполномоченный полиции капитан Илья Рыжаков не отвечал за административный участок в городе Серпухове, на котором произошло убийство пятилетней девочки, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

Ряд СМИ попытались обвинить участкового в том, что он игнорировал обращения жителей по поводу странного мужчины, который приставал к маленьким девочкам.

«Административный участок в городе Серпухове, на территории которого было совершено особо тяжкое преступление в отношении пятилетней девочки, не входит и не входил ранее в зону обслуживания участкового уполномоченного полиции МУ МВД России «Серпуховское» капитана полиции Рыжакова Ильи Владимировича», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

По ее словам, данный участок обслуживал бывший участковый уполномоченный, уволившийся из органов внутренних дел в сентябре 2017 года.

«В отношении него следственными органами в настоящий момент принято процессуальное решение», – добавила она.

Ранее вблизи железной дороги в Серпухове в спортивной сумке нашли тело пятилетней девочки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в преступлении задержан, им оказался местный житель 1990 года рождения.