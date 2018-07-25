РИАМО - 25 июл. В кассах Московского метрополитена появились 50 тысяч карт «Тройка» и 300 тысяч билетов «Единый», посвященных благотворительному концерту «7 жизней», который состоится в СК «Олимпийский» 6 сентября, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«Во всех кассах метро появились 50 тысяч карт «Тройка» и 300 тысяч билетов «Единый», посвященных благотворительному концерту «7 жизней». На «Тройках» и «Единых» желтого цвета изображены артисты, которые организовали концерт, а также те, которые примут в нем участие. Всего будет по 13 видов карт и билетов», - сказал собеседник агентства.

Ранее сотрудник пресс-службы метрополитена сообщил, что в кассы метро поступило 5 тысяч тематических билетов «Единый», посвященных концерту «7 жизней».

«7 жизней» – это благотворительный концерт, который организовывают известные YouTube-блогеры, среди них автор канала «Дневник хача» Амиран Сардаров, ведущий из «Афоня ТВ» Андрей Афонин, Николай Соболев и другие.

В концерте примут участие Мот, Feduk, Елена Темникова и Саша T-Killah. Все собранные средства пойдут на помощь нуждающимся людям.