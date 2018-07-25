РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. Проект реконструкции участка Зенинского шоссе в подмосковных Люберцах получил положительное заключение государственной экспертизы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Проект реконструкции автодороги «Марусино – Зенино – Некрасовка» (Зенинское шоссе) на участке с 1,9 по 3,2 километра в городском округе Люберцы получил положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». К строительно-монтажным работам планируется приступить осенью этого (2018 года – ред.) года после проведения конкурсных процедур по определению подрядчика и заключения государственного контракта», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.

Участок реконструкции Зенинского шоссе расположен в северной части городского округа Люберцы. По результатам обследования техническое состояние данной автомобильной дороги было признано неудовлетворительным.

«Проектом предусмотрено частичное изменение существующей трассировки автомобильной дороги с увеличением расчетных скоростей движения и радиусов поворота. Протяженность участка реконструкции – 1,1 километра. Расчетная скорость составит 70 километров в час», – отметил исполняющий обязанности директора ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства» Владимир Локтев.

С целью организации и обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрена установка дорожных знаков, нанесение разметки, устройство тротуаров и наружного освещения. В связи с расширением проезжей части Зенинского шоссе, на пересечении с улицей Барыкина переделают схему светофора. Для организации перевозки пассажиров общественного транспорта на участке реконструкции предусмотрено устройство двух автобусных остановок и организация наземных пешеходных переходов.

Кроме того, вблизи жилой застройки будут установлены шумозащитные экраны. Заказчиком реконструкции выступает подведомственное министерству транспорта и развития дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства», подрядчиком – АО «РОСТ-ПРОЕКТ». Государственный контракт на проектирование заключен в феврале текущего года, стоимость составляет 11,2 миллиона рублей. Источник финансирования – дорожный фонд Московской области.