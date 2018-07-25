РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 июл. Строительство домов и расширение дороги обсудят в подмосковном Королеве 27 июля на заседании рабочей группы, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

Двадцать седьмого июля состоится заседание рабочей группы координационного совета и общественное обсуждение вопросов градостроительства и архитектуры. В начале встречи собравшиеся заслушают доклад представителя группы компаний «Гранель» о ходе работы на объекте Тарасовская, дом 14.

«Далее председатель рабочей группы Сергей Иванов ознакомит участников с информацией по теме реконструкции автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - Лесные Поляны - Королев (городской округ Мытищи) на участке улицы Станционной», – говорится в сообщении.

Всего в повестке обозначено семь основных вопросов. Заседание пройдет 27 июля в ДК «Юбилейный», начало в 14:30.