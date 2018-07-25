РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июл. Порядка 150 активных молодых жителей Красногорска посетили московский областной молодежный форум «Я гражданин Подмосковья», который проходит с 9 по 29 июля, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Московский областной молодежный форум, который проходит с 9 по 29 июля, в составе делегаций от Красногорска посетили порядка 150 молодых граждан округа», – говорится в сообщении.

Красногорские делегаты – это волонтеры «Люди доброй воли» из молодежного центра, активная молодежь территориальных управлений «Нахабино», «Ильинское», «Отрадненское», представители спортивно-патриотического клуба «Ярополк», преподаватели клуба «Мечта», участники творческих коллективов Дворца культуры «Подмосковье», студенты.