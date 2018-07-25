РИАМО - 25 июл. Медицинский вертолет эвакуирует пострадавшую в дорожно-транспортном происшествии на Веневской улице в Москве, всего в данной аварии пострадали два человека, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичного департамента ГОЧСиПБ.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на улицу Веневскую, к дому 2, где произошло ДТП с участием двух автомобилей. Предварительно, пострадали два человека. Экипаж санитарного вертолета эвакуировал пострадавшую женщину в лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в полете ее сопровождала авиамедицинская бригада.