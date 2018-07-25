РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. Руководство партии «Альянс зеленых» сделало заявление, в котором просит Управление МВД по Московской области и министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева разобраться с нападением на кандидата в губернаторы Лилию Белову, а также дать правовую оценку действиям полицейских, говорится в заявлении партии «Альянс зеленых», подписанном председателем Александром Закондыриным.

«Мы также намерены просить дать правовую оценку действиям полицейских, которые вместо поимки нарушителей фактически защищали их и нарушающие экологическое законодательство асфальтовые заводы», – говорится в заявлении.

Кроме того, партия готовит обращения в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования РФ (Росприроднадзор) и в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой разобраться, насколько законна деятельность упомянутых предприятий после неоднократно выявлявшихся нарушений и предписаний о приостановке деятельности.

Вечером 20 июля подмосковное отделение партии «Альянс Зеленых» получило жалобу на густой черный дым, сопровождавший работу асфальтовых заводов ООО «СтройИнвест-3» и ООО СК «Дорлидер» в Подольске. Руководитель областного отделения партии, кандидат в губернаторы Белова и команда экоактивистов «Альянса Зеленых» срочно выехали на место нарушения, вызвали полицию.

«Вместо полиции на месте событий появились неизвестные лица, которые пытались остановить инспекцию и заставить активистов покинуть территорию. Они угрожали, а через некоторое время начали бить людей, рвать одежду, пытаться уничтожить телефоны, с помощью которых экологи вели съемку. У некоторых из неизвестных было замечено холодное оружие. От произвола пострадали кандидат Белова, ее коллеги по «Альянсу Зеленых» и местные жители. В частности, преступники ударили по лицу помощника Беловой и выбили из его рук телефон. В адрес самой Беловой неслись угрозы», – добавляется в заявлении.

Приехавшие спустя почти час сотрудники полиции приняли сторону неизвестных, защищавших асфальтовые заводы ООО «СтройИнвест-3» и ООО СК «Дорлидер». По итогам общения с полицией участники событий оформили объяснительные.