РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 июл. Жители Королева самостоятельно задержали пьяного водителя, который чуть не сбил пешехода, сообщается в Instagram-аккаунте городской администрации.

Машину буйного водителя жители Королева остановили на улице Дзержинского в среду днем.

«По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не контролировал дорожную ситуацию. На пешеходном переходе он чуть не сбил человека, а позже чудом не стал виновником ДТП. Задержать неадекватного водителя помогли другие участники движения, они перегородили ему выезд и вызвали сотрудников ДПС», – говорится в сообщении.

Сотрудники дорожной службы повезли мужчину на медицинское освидетельствование.