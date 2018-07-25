В 2018 году отдельные категории льготников Подмосковья дополнительно получили возможность бесплатного проезда не только на пригородном железнодорожном транспорте, но и в общественном транспорте Москвы. С 1 августа они смогут ездить бесплатно в электричках, а с 1 сентября - в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях Москвы. Подробнее о том, каких категорий граждан коснется нововведение и как оформить бесплатный проезд, смотрите в инфографике РИАМО.

Мобильный пенсионер: новые льготы на проезд для жителей Подмосковья в 2018 году>>