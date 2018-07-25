РИАМО - 25 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву поддержать создание двух особых экономических зон в Подмосковье, отметив, что для этого не нужны средства федерального правительства.

В среду в подмосковной Балашихе прошла двусторонняя встреча Медведева и Воробьева.

«Одно из обращений, которое я хотел бы Вам адресовать, - это открытие двух особых экономических зон, одна из них может быть в Кашире, а другая совместно с банком ВТБ в Домодедове», - сказал Воробьев.

Он отметил, что региону не нужны средства федерального правительства, достаточно таможенных и налоговых льгот.

В Московской области уже более 10 лет успешно развиваются особые экономические зоны. В настоящее время на территории региона действуют три ОЭЗ – в Дубне, Фрязине и Ступине, причем последняя создана по инициативе частных инвесторов и не имеет в своей основе государственного участия.

Ранее Воробьев также сообщал, что в каждом муниципальном образовании Московской области должна быть организована своя индустриальная площадка в целях наращивания экономического потенциала. В этом году в Подмосковье открыли четыре новых индустриальных парка с полностью подготовленной инфраструктурой.