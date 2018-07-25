РИАМО - 25 июл. В Солнечногорске сотрудники Росгвардии защитили трех детей от агрессивных бездомных собак, говорится в сообщении пресс-службы главного управления Росгвардии по Московской области.

«Сотрудники солнечногорского отдела вневедомственной охраны пришли на помощь трем детям, на которых во время прогулки напала стая крупных бездомных собак. Инцидент произошел на территории садового некоммерческого товарищества «Общественник», - говорится в сообщении.

Ребята катались на велосипедах, когда из леса выбежали четыре большие агрессивные собаки. Чтобы спастись, один ребенок влез на дерево, а двое других – на крышу стоящей рядом сельскохозяйственной постройки.

По вызову родителей детей на место приехал наряд вневедомственной охраны. Завидев приближающихся росгвардейцев, собаки бросились к ним, но выстрел в воздух из табельного оружия охраны отпугнул стаю.

«Стражи правопорядка помогли детям спуститься и передали их родителям. Один ребенок с раной от укуса был направлен в медицинское учреждение. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии действовали в рамках законодательства, в результате применения оружия никто не пострадал», - говорится в сообщении.

В конце июня похожая ситуация произошла в микрорайоне Шепчинки Подольска, где бездомные собаки бросались на людей и других животных. Сотрудники специальной службы отловили стаю после обращения жителей на интернет-портале «Добродел».