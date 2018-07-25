РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. Фестиваль волшебных шаров пройдет в Нескучном парке Подольска 29 июля, на нем покажут световое шоу под классическую живую музыку, также проведут флешмоб светящихся шаров и конкурсы, сообщается в группе «Фестиваль волшебных шаров – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Фестиваль волшебных шаров впервые пройдет в Подольске 29 июля. На нем покажут завораживающее световое шоу, будет играть живая классическая музыка, пройдет флешмоб светящихся волшебных шаров, конкурсы для взрослых и детей», – говорится в сообщении.

Вход на фестиваль свободный, возрастных ограничений нет. Начало в 21:00 в Нескучном парке по адресу: улица Февральская, 65.