РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. Жительница городского округа Люберцы попросила власти обратить внимание на криминальную обстановку в микрорайоне Самолет и принять необходимые меры.

Свою просьбу она написала под постом на официальной странице главы муниципалитета Владимира Ружицкого в Instagram. По ее словам, в микрорайоне Самолет, а именно по адресу: улица Дружбы, дом №1 постоянно происходят ночные драки и перестрелки.

«На днях в микрорайоне Самолет проводились профилактические мероприятия по нахождению нелегальных мигрантов. По факту ночной драки и, как вы пишите «перестрелки», проводится проверка, нарушители все установлены», – написал в комментариях начальник управления безопасности администрации Люберец Михаил Штанько.