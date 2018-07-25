РИАМО – 25 июл. Группа компаний «ПИК» запустила онлайн сервис для долгосрочной аренды жилья, девелопер планирует инвестировать в новый арендный сервис до 500 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс».

Сервис «ПИК – Аренда» будет предоставлять полный спектр услуг по сопровождению сделки до и после заселения. В частности, он включает подготовку квартиры к сдаче, заключение договора онлайн, контроль арендных платежей. Также сервис позволит осуществлять круглосуточный показ квартир.

«Собственники будут заключать с арендатором договор на эксклюзивное обслуживание квартир, который должен обеспечить быструю сдачу жилья и функционирование отношений арендатора и собственников в правовом поле. Привлечение арендаторов будет происходить через другие популярные онлайн-сервисы — ЦИАН, «Яндекс.Недвижимость», «Авито», – говорится в сообщении.

По оценке аналитиков компании, потенциальными клиентами сервиса смогут стать собственники примерно 700 тысяч квартир в Москве и Подмосковье. Компания планирует инвестировать в сервис до 500 миллионов рублей в течение двух лет.

«ПИК» – крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. В прошлом году девелопер построил 2,1 миллиона квадратных метров недвижимости – в 2,2 раза больше, чем в 2016 году.