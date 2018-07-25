РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. Сотрудники государственного бюджетного учреждения «Мосавтодор» заделали ямы на Южном обходе Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой заделать ямы на Южном обходе. Он отметил, что на мосту, в районе деревни Северово, имеются две огромные ямы.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу устранения ям на проезжей части автодороги Южный обход в Подольске и сообщает, что данная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия на данной автомобильной дороге выполнены», – сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Он отметил, что также в настоящее время формируются программы по ремонту и благоустройству региональных и муниципальных дорог Московской области на 2019 год. Какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку смогут выбрать жители на портале «Добродел».