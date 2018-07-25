РИАМО - 25 июл. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев озвучил основные направления борьбы с онкологическими заболеваниями в России, в первую очередь это профилактика и ранняя диагностика онкозаболеваний, передает корреспондент РИАМО.

В среду председатель правительства посетил Онкорадиологический центр в подмосковной Балашихе, после чего провел там совещание на тему «О развитии онкологической помощи населению РФ», на котором присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, зампред правительства России Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Чтобы добиться лучших результатов, нам нужно разработать и выполнить общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Это должно обеспечить достижение стратегической цели, такой как повышение продолжительности жизни до 80 лет к 2030 году», - сказал Медведев.

Он отметил, что в комплекс мер должна войти, в первую очередь, профилактика онкозаболеваний, их ранняя диагностика, а также доступность самых современных технологий и создание необходимой медицинской инфраструктуры.

«Еще 10 лет назад эта болезнь на ранней стадии выявилась в 16% случаев. Сейчас на ранней стадии выявляется больше половины - 56%. К 2024 году планируем перейти на осмотр всех граждан. С этого года введен новый порядок диспансеризации, теперь каждый человек один раз в два года будет проходить скрининг - обследование на самые распространенные виды онкологии. Мы прорабатываем вопрос о создании во всех регионах межрайонных центров амбулаторной онкологической помощи. Также будем модернизировать региональные онкодиспансеры, по сути нужно создать современную сеть», - заключил Медведев.