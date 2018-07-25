РИАМО - 25 июл. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступила к расследованию крушения легкомоторного самолета в Серпуховском районе Подмосковья, сообщается на сайте МАК.

Упавший самолет «Зет-326» RA-2801G принадлежал Федерации самолетного спорта Тульской области.

«В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», – говорится в сообщении.

По факту крушения 24 июля легкомоторного самолета в районе аэродрома «Дракино» Серпуховского района Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело. На борту находился командир воздушного судна – летчик-испытатель 3 класса и представитель собственника самолета – пилот-инструктор. Оба они погибли.