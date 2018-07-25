РИАМО - 25 июл. Новый современный онкологический центр намереваются построить в Подмосковье, его проектирование планируют завершить в ближайшее время, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

В среду Медведев посетил Онкорадиологический центр в подмосковной Балашихе, после чего там началось совещание на тему «О развитии онкологической помощи населению РФ», на котором присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, зампред правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Наш онкологический центр не справляется. Мы хотели бы войти в федеральную программу и построить новый современный комплекс. Главный врач сегодня сказал, что каждый день делается 30 операций, а потребность почти в два раза больше. Мы в ближайшее время завершим проектирование и поступим к созданию этого проекта», - сказал Воробьев.

Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства региона, хирургический корпус областного онкодиспансера планируют построить в Балашихе.

«Также мы хотим дооснастить консультативно-диагностический центр и делать химиотерапию в амбулаторных условиях», - заключил Воробьев.