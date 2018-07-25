РИАМО - 25 июл. В Подмосковье ввели единые дни диспансеризации по субботам, это позволяет практически каждому жителю своевременно пройти обследование, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

В среду Медведев осмотрел онкорадиологический центр в подмосковной Балашихе, после чего провел там совещание на тему «О развитии онкологической помощи населению РФ», на котором присутствовали зампред правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В онкологии мы выстроили трехуровневую систему. Наша цель – выявлять рак на как можно более ранней стадии. Мы активно оснащаем наши медицинские учреждения. Для этого мы ввели единые дни диспансеризации по субботам. Практически каждый человек может своевременно пройти диспансеризацию», - сказал Воробьев.

Он отметил, что врачи поликлиник очень внимательно относятся к любым признакам новообразований. Только за первое полугодие 2018 года в Подмосковье впервые выявлено порядка 13 тысяч случаев онкологии, из них половина - на ранней стадии.

«Мы активно внедряем телемедицину, то есть второе мнение. У нас в Подмосковье уже действует Центр второго мнения – электронный консилиум, который позволяет проводить консультации между врачами. От 8% до 10% врачей пользуются вторым мнением, чтобы правильно поставить диагноз», - добавил Воробьев.

Как уточнил сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Московской области, система телемедицины помогла скорректировать диагнозы у 445 пациентов с онкологией.