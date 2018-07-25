РИАМО - 25 июл. Госжилинспекция Московской области в хорде проверки обнаружила захламление кровли и последствия протечки в подъезде одного из многоквартирных домов в подмосковном Пушкине, управляющая компания по предписанию инспекторов ликвидировала нарушения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторы Госжилинспекции Московской области провели внеплановую выездную проверку дома №17 в микрорайоне Дзержинец в Пушкине по обращению жителя. При осмотре многоквартирного дома инспекторы зафиксировали захламление кровли, частичное разрушение штукатурного и окрасочного слоя потолка в тамбуре на одном из этажей, которое появилось в результате протечек ливневой канализации.

«Управляющей организации ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ» Госжилинспекцией предписано устранить все нарушения в кратчайшие сроки. В ходе контрольной проверки исполнения предписания установлено, что управляющая компания очистила кровлю многоквартирного дома и восстановила окрасочный слой потолка в местах его разрушения», - отмечается в сообщении.

Как подчеркнул руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков, правила эксплуатации жилищного фонда обязывают УК оперативно устранять протечки кровли и следить за ее состоянием.

«Управляющим компаниям не стоит забывать об этом, чтобы не получать от нас предписания и не выплачивать штрафы», - добавил Соков.