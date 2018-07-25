РИАМО - 25 июл. Все виды лечения рака применяют в ПЭТ-центрах в Подмосковье – первых в стране концессионных проектах в сфере ядерной медицины, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

В среду Медведев осмотрел онкорадиологический центр в подмосковной Балашихе, после чего там началось совещание «О развитии онкологической помощи населению РФ», на котором присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, зампред правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«За последнее время мы также серьезно продвинулись в плане создания высокотехнологичной онкопомощи. Это хирургический корпус областного онкодиспансера в Балашихе и два ПЭТ-центра в Балашихе и Подольске», - сказал Воробьев.

Он отметил, что ПЭТ-центры – это первый в стране концессионный проект в сфере ядерной медицины, который реализован в партнерстве с Российским фондом прямых инвестиций. Здесь есть все виды лечения рака: хирургия, химия и ядерная медицина. При этом большая часть медицинских услуг осуществляется бесплатно, по системе ОМС.

Ранее Воробьев сообщил, что в регионе выстроили трехуровневую систему борьбы с раком. За 5 лет удалось снизить смертность от онкологии на 24%. В 2013 году было 230,8 случая на 100 тысяч жителей. В 2017-м – 174,7 случая. Подмосковье переместилось с 70 на 23 место в России по данным показателям.