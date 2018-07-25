РИАМО – 25 июл. Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве официально возглавил Андрей Стрижов, который сменил на этом посту Александра Дрыманова, находящегося под следствием, сообщает «Росбалт».

«В ведомстве подтвердили данные о назначение полковника Андрея Стрижова исполняющим обязанности руководителя данного управления. Новый пост Стрижова в настоящее время фигурирует в списке руководителей СК по Москве на официальном сайте ГСУ. Ранее Стрижов назывался исполняющим обязанности первого замруководителя ведомства», – говорится в сообщении.

В ведомстве подтвердили данные о назначение Стрижова исполняющим обязанности руководителя данного управления.

Бывший начальник столичного ГСУ Александр Дрыманов ранее был арестован по делу о взяточничестве. Ему инкриминируется два эпизода взяточничества. Первый эпизод взятки связан с освобождением из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова («Итальянец»), а второй — с получением Дрымановым от своего первого зама Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство.