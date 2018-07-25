РИАМО - 25 июл. В перинатальный центр в подмосковном Видном поступил палатный рентгеновский аппарат, при помощи которого будут обследовать недоношенных детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В отделение патологии недоношенных детей Видновского перинатального центра поступил передвижной рентгенологический аппарат. Стоимость оборудования – порядка 4 миллионов рублей», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он отметил, что аппарат закуплен и установлен в учреждении в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья». Оборудование будет применяться для проведения обследований недоношенных детей.

«Преимущество данного оборудования заключается в его мобильности, небольших габаритах и, как следствие, возможности использовать устройство непосредственно в палате. Пропускная способность нового рентген-аппарата – 30 исследований в смену. Он будет использоваться для проведения обследований органов грудной клетки и брюшной полости у детей, рожденных с экстремально низкой массой тела, в период их выхаживания», – уточнил министр.

По словам Маркова, в настоящее время в учреждении ведется оформление необходимой технической документации, ориентировочно в конце августа аппарат будет запущен в работу.

Обеспечение медучреждений Подмосковья современным оборудованием является одним из приоритетов. В 2018 году на закупку медицинского оборудования в Московской области было направлено порядка 5 миллиардов рублей.