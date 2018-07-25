РИАМО - 25 июл. Младенческая смертность в Подмосковье с 2013 года сократилась практически в два раза, таких показателей удалось достичь благодаря развитию системы родовспоможения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

В среду Медведев посетил Онкорадиологический центр в подмосковной Балашихе, после чего там началось совещание на тему «О развитии онкологической помощи населению РФ», на котором присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, зампред правительства России Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Мы также завершили большую президентскую программу и построили пять центров материнства и детства. Сегодня показатель по младенческой смертности у нас – 3,7 промилле (в 2013 году было почти 8 промилле)», - сказал Воробьев.

Он отметил, что такой результат достигнут во многом благодаря созданию трехуровневой системы родовспоможения, где третий, наивысший, уровень – центры материнства и детства.