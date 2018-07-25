РИАМО - 25 июл. Развитие системы здравоохранения, в частности, в вопросах снижения онкологии является приоритетом работы для властей Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе совещания под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

В среду Медведев осмотрел онкорадиологический центр в подмосковной Балашихе, после чего там началось совещание «О развитии онкологической помощи населению РФ», на котором присутствовали Воробьев, зампред правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Для нас очень важно, что совещание по развитию онкологических центров проходит сегодня в Подмосковье. Борьба с онкологией – одно из наших магистральных направлений. Мы ведем системную работу по выполнению указов и поручений президента, уделяем особое внимание сбережению населения, сохранению здоровья во всех поколениях. Тема медицины звучит на встречах. За последние пять лет мы увеличили бюджет на здравоохранение со 120 до 170 миллиардов рублей», - сказал Воробьев.

Он отметил, что благодаря поддержке правительства России региону удалось добиться снижения смертности в Подмосковье на 20% за последние пять лет. Было построено 22 сердечно-сосудистых центра, что позволило сократить смертность от инфарктов и инсультов в 1,5 раза. Это плюс 20 тысяч спасенных жизней.

«За 5 лет нам удалось снизить смертность от рака на 24%. В 2013 году было 230,8 случая на 100 тысяч жителей. В 2017-м – 174,7 случая. Мы переместились с 70 на 23 место в России», - заключил Воробьев.

В Подмосковье функционируют два онкорадиологических центра - в Балашихе и Подольске, ежедневно в них могут лечиться 200 человек. Прием пациентов осуществляется с апреля 2018 года, медпомощь получили уже 2 тысячи человек. Диагностика опухолей осуществляется с помощью методов позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), сцинтиграфии, магнитно-резонансной томографии и компьютерной томографии.