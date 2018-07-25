РИАМО - 25 июл. Правительство Московской области компенсировало производственные затраты более чем 950 компаниям Подмосковья за последние четыре года, сообщила в среду журналистам заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Надежда Карисалова.

В среду в доме правительства Московской области прошла рабочая встреча вице-губернатора Московской области Ильдара Габдрахманова с представителями бизнеса.

«За прошедшие четыре года мы выдали 972 субсидии – это прямые субсидии на возмещение произведенных затрат. Кто-то может сказать, что это мало, но это 972 компании получили прямую помощь от правительства Московской области», - сказала Карисалова.

Она отметила, что субсидии получили компании, например, на создание промышленного производства, на открытие мясоперерабатывающего цеха, а также на покупку нового оборудования для хлебозавода и на многое другое.

«Такие успешные взаимодействия возникают после встреч бизнеса и властей, когда, например, предприниматель не знал о процедуре и механизме государственной поддержки. Он после воспользовался мерами поддержки, которые у нас есть. Мы субсидируем затраты на оборудование, на первый взнос по лизингу, помогаем социально ориентированным предприятиям, которые могут получить в льготную аренду в нежилые помещения. Такие меры есть, и их действительно много», - добавила Карисалова.