РИАМО - 25 июл. Законодательное решение о статусе апартаментов в Москве необходимо принять в ближайшее время, заявил в ходе всероссийского совещания «Новеллы законодательства о долевом строительстве» заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мне кажется, надо поставить точку в вопросе о статусе апартаментов. Надо это решение довести до логического завершения. Для Москвы это очень острая проблема, учитывая, что апартаменты – это 20-30% от ввода жилья», – сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что в Москве ежегодно вводится в эксплуатацию от 300 до 400 тысяч квадратных метров апартаментов.

Ранее Минстрой РФ подготовил законопроект, который предусматривает возможность регистрации граждан в апартаментах по месту пребывания.