РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. В подмосковных Люберцах в среду состоится турнир памяти футболиста «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова, в нем примут участие три городские команды, сообщается в Instagram футбольного клуба «Люберцы».

«Двадцать пятого июля на поле Люберецкой любительской лиги футбола (ЛЛЛФ) пройдет четвертый традиционный турнир, посвященный памяти Федора Черенкова. Начало в 19:00», – говорится в сообщении.

В турнире примут участие три команды: «Коренево», «Красково» и «Урожай». Стадион ЛЛЛФ находится по адресу: Октябрьский проспект, дом №202А, малое поле стадиона «Торпедо».

Люберецкая Любительская Лига Футбола (ЛЛЛФ) образовалась в декабре 2010 года. В ее состав вошли любительские команды, которые играли на стадионе «Звезда» в городе Люберцы. Первый матч был сыгран 5 декабря 2010 года. Сейчас в лиге около 20 команд.

Полузащитник Федор Черенков сыграл 34 матча в составе сборной СССР. Большую часть карьеры играл в составе московского «Спартака», являлся рекордсменом клуба по сыгранным матчам. Умер в 2014 году в возрасте 55 лет.