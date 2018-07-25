РИАМО - 25 июл. Опыт строительства онкорадиологического центра в подмосковной Балашихе в рамках частно-государственного партнерства может стать примером для других регионов России, сообщил в среду председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В среду Медведев осмотрел онкорадиологический центр в Балашихе, после чего провел там совещание на тему «О развитии онкологической помощи населению РФ», на котором присутствовали зампред правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Этот онкорадиологический центр в Балашихе - первый концессионный проект ядерной медицины в нашей стране, построенный в рамках частно-государственного партнерства, с участием российского фонда прямых инвестиций. Интересно, как все организовано. Надо подумать над возможностью распространения подобного опыта и на другие регионы, если это окажется целесообразным», - сказал Медведев.

Он отметил, что онкологические заболевания остаются на втором месте среди причин смертности. При этом во многих случаях рак успешно лечится, и наблюдается хорошая динамика по этому показателю.

В Подмосковье функционируют два онкорадиологических центра - в Балашихе и Подольске, ежедневно в них могут лечиться 200 человек. Прием пациентов осуществляется с апреля 2018 года, медпомощь получили уже 2 тысячи человек. Диагностика опухолей осуществляется с помощью методов позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), сцинтиграфии, магнитно-резонансной томографии и компьютерной томографии.