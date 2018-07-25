РИАМО - 25 июл. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев высоко оценил Московский областной онкологический диспансер в подмосковной Балашихе, он назвал его современным и уникальным учреждением, передает корреспондент РИАМО.

В среду председатель правительства осмотрел онкорадиологический центр в подмосковной Балашихе, после чего провел там совещание «О развитии онкологической помощи населению РФ», на котором присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, зампред правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Сегодня мы обсудим развитие онкологической помощи в нашей стране. Сегодня мы проводим наше совещание в Московском областном онкологическом диспансере, который мы только что осмотрели. Это уникальное медицинское учреждение, современное. Здесь есть и хирургический, и радиологический центры. Здесь есть весь спектр медицинской помощи - диагностики, лечения. Большинству пациентов помощь здесь оказывается в рамках ОМС, то есть бесплатно», - сказал Медведев.

Он отметил, что онкорадиологический центр в Балашихе - первый концессионный проект ядерной медицины в России.

В Подмосковье функционируют два онкорадиологических центра - в Балашихе и в Подольске, ежедневно в них могут получать лечение 200 человек. Прием пациентов осуществляется с апреля 2018 года, уже пролечено две тысячи человек. Диагностика опухолей осуществляется с помощью методов позитрон-эмиссионной томографии (ПЭТ), сцинтиграфии, магнито-резонансной томографии и компьютерной томографии.