РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В среду днем на трассе А-107 в Подольске образовалась пробка длиной более 2 километров, сообщается в сервисе «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, по состоянию на 14:59 на автотрассе А-107 в Подольске движение затруднено от автобусной остановки «50-й км» до поворота на деревню Малое Толбино. Средняя скорость на данном участке автодороги составляет 5 километров в час.

Помимо этого, пробки образовались и в центре Подольска. Движение затруднено на улицах проспект Ленина, Кирова, Большая Серпуховская, Стекольникова, Рабочая, Комсомольская и других.