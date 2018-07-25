РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июл. Первую в новом сезоне первенства России по футболу домашнюю встречу команда «Зоркий» из Красногорска проведет с футбольным клубом «Рязань» 26 июля, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Матч «Зоркий» – «Рязань» состоится 26 июля на стадионе «Зоркий». Это первая домашняя игра красногорского клуба в этом сезоне. Вход свободный. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени», – говорится в сообщении.

ФК «Рязань» – бронзовый призер прошлого сезона.

Все желающие смогут поддержать любимую команду.

Новый сезон первенства России по футболу стартовал в июле. В первом туре, 18 июля, красногорский клуб «Зоркий» выиграл у белгородской команды «Салют Белгород» со счетом 3:1.