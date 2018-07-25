РИАМО - 25 июл. Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов выдали жилому дому (корпус 14) в микрорайоне Южный в городском округе Красноармейск, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Строительство жилого дома начали в мае 2015 года. Строительно-монтажные работы были приостановлены на стадии возведения фундаментной плиты в сентябре 2015 года из-за финансовых проблем застройщика АО «СУ-155». В марте 2016 года строительство возобновилось при участии банка-санатора «Российский капитал».

«После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту выдан ЗОС, дом готовится к вводу в эксплуатацию», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Площадь двухсекционного 17-этажного жилого дома составляет 10629 квадратных метров. Дом рассчитан на 128 квартир, среди которых 64 однокомнатных и 64 двухкомнатных. Площадь квартир – 7 299 квадратных метров. В новостройке получат свои квартиры 59 пайщиков.

На прилегающей территории обустроена детская игровая площадка, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка, а также выполнено озеленение.