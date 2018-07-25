РИАМО – 25 июл. Мобильные группы Федеральной таможенной службы России в первом полугодии 2018 года выявила более 4 тысяч тонн санкционных товаров, сообщает Газета.ru.

«В первом полугодии 2018 года мобильные группы ФТС России проверили 61,1 тысячи транспортных средств, из них в более чем 2,1 тысячи автомобилей (около 3,5%) были установлены нарушения. Выявлено 30,2 тысячи тонн товаров, запрещенных к ввозу в Россию, в том числе 4,1 тысячи тонн санкционных товаров», — отмечается в сообщении пресс-службы ФТС.

При этом в сопредельные государства возвращено 24,5 тысячи тонн товаров, а уничтожено 3,5 тысячи тонн товаров.