РИАМО – 25 июл. Неизвестные обокрали ячейку Россельхозбанка в столичном районе Красная Пресня на 6,3 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает РБК.

«Сотрудниками полиции установлено, что в период со 2 по 23 июля неизвестный, подобрав ключи к банковской ячейке, расположенной в отделении Россельхозбанка, совершил кражу денег в сумме 6,32 миллиона рублей, принадлежащих директору ИТ-компании», – говорится в сообщении.

24 июля по факту кражи следственный отдел ОМВД по Пресненскому району Москвы возбудил уголовное дело.