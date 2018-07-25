РИАМО – 25 июл. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом высказался за важность дальнейшего роста зарплат учителей и врачей в регионе, сообщает Газета.ru.

Шпорт отчитался, что в крае приступили к реализации нового майского указа. По его словам, средняя заработная плата по краю составляет 45 тысяч рублей у преподавателей, учительского состава, у педагогов – 45,4 тысячи рублей, у врачей – 81 тысяча рублей. Путин со своей стороны сказал, что планку нужно продолжать поднимать.

«Важно, чтобы эта планка не опускалась, а, наоборот, поднималась, чтобы про учителей, врачей тоже не забывали, и в соответствии с ростом средней заработной платы по региону у них тоже уровень зарплаты подрастал», – заявил Путин.