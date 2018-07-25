РИАМО - 25 июл. Жители Подмосковья со среды могут подать заявление о голосовании на выборах губернатора Московской области по месту своего фактического нахождения, заявления принимают в МФЦ, в территориальных избирательных комиссиях и через портал госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы Избирательной комиссии Московской области.

«Впервые жители Московской области смогут проголосовать на выборах губернатора по месту своего фактического нахождения: там, где им удобно. Есть возможность самостоятельно выбрать наиболее удобный для себя способ и подать заявление о голосовании по месту нахождения. Это можно сделать уже сегодня: в режиме онлайн через портал «Госуслуги»; обратившись в ближайшую территориальную избирательную комиссию (106 пунктов приема заявлений) или многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг (385 пунктов приема заявлений); с 29 августа подать заявление можно и в любую участковую избирательную комиссию Московской области», – сказала председатель Избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина.

Заявление подается лично. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации с постоянной регистрацией на территории Московской области. Завершится прием заявлений 5 сентября 2018 года. Подать заявление о голосовании по месту нахождения можно только один раз.

После подачи заявления, 9 сентября нужно прийти на выбранный избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получить избирательный бюллетень. Никаких дополнительных документов не требуется. Подробную информацию о местах, где можно написать заявление, можно получить на сайте Мособлизбиркома (moscow_reg.izbirkom.ru) или позвонив по единому номеру 8-800-550-83-81.

На территории Подмосковья будут работать свыше 4,2 тысячи УИК – это самое большое количество участков в стране. В рамках соглашения о взаимодействии с Мосгоризбиркомом, в Москве будут работать три УИК для жителей Подмосковья: областные медицинские стационары (МОНИКИ, МОНИИАГ) и общежитие Московского государственного областного университета.

«Система уже хорошо зарекомендовала себя. Так, на выборах президента Российской Федерации более 190 тысяч жителей Московской области воспользовались услугой «Мобильный избиратель», – заключается в сообщении

Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов на должность губернатора Московской области: Лилия Белова от регионального отделения политической партии «Альянс зеленых» в Московской области; Андрей Воробьев – от Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; Кирилл Жигарев – от ЛДПР; Борис Надеждин – от регионального отделения в Московской области Всероссийской политической партии «Партия Роста»; Константин Черемисов – от КПРФ и Игорь Чистюхин – от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.

Для кандидатов на должность губернатора Подмосковья предвыборная агитация разрешена с момента подачи заявления о согласии баллотироваться в Мособлизбирком. После этого претенденты имеют право проводить встречи с избирателями, размещать рекламные плакаты, организовывать мероприятия.

Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.