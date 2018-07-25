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Москвы и Подмосковья Фото Открытие Фестиваля цветов в ГУМе в Москве сегодня в 14:45 | Обновлено сегодня в 15:16
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РИАМО
, Николай Корешков
В одном из старейших универмагов Москвы стартовал ежегодный фестиваль цветов.
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РИАМО
, Николай Корешков
Около 450 тысяч живых цветов привезли в московский ГУМ для украшения в рамках ежегодного фестиваля, для перевозки цветов потребовалось 44 грузовика
©
РИАМО
, Николай Корешков
По разнообразию живых растений Фестиваль цветов в ГУМе не уступит ботаническому саду: специально для этого события будет выращено 370 тысяч цветов 17 видов, которые украсят здание изнутри и снаружи.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Цветы заранее выращиваются к фестивалю. Монтаж шел в ночное время, чтобы не мешать работе магазина. В течение 12 ночей была предварительная подготовка.
©
РИАМО
, Николай Корешков
«Подготовили 17 видов цветов. Цветы в основном летние. Самые любимые москвичами, называемые в народе бархатцы. Научное их название Тагетес. Они самые стойкие, сохраняют цветущий вид в течение достаточно долгого времени. Также предусмотрена специальная система полива и орошения», - отметила глава пресс-службы ГУМа Ольга Юткис.
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РИАМО
, Николай Корешков
Сотрудники ГУМа завершают оформление цветочных композиций вместе со звездными гостями.
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РИАМО
, Николай Корешков
На фото: актер Александ Олешко
©
РИАМО
, Николай Корешков
«Уже приняли участие в посадке Александр Олешко, Филипп Янковский, Алика Смехова, Оксана Фандера, певица Арцвик, Диана Гурцкая. Они присоединяются к сотрудникам ГУМа и выкладывают цветочные клумбы. Так что у нас есть добрые помощники», - добавила Юткис.
©
РИАМО
, Николай Корешков
В этом году фестиваль цветов в ГУМе проводится в пятый раз.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Универмаг украсили живыми цветами и с внешней стороны, которая выходит на Красную площадь, и внутри.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Гости магазина могут почувствовать себя в настоящем цветочном саду до конца лета.
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: фестиваль цветов в ГУМе
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: фестиваль цветов в ГУМе
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: фестиваль цветов в ГУМе
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: фестиваль цветов в ГУМе
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: фестиваль цветов в ГУМе
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: фестиваль цветов в ГУМе
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: фестиваль цветов в ГУМе
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: фестиваль цветов в ГУМе
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: фестиваль цветов в ГУМе
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: фестиваль цветов в ГУМе
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: фестиваль цветов в ГУМе
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: фестиваль цветов в ГУМе
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: фестиваль цветов в ГУМе
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