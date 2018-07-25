РИАМО - 25 июл. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «Технопром» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступило обращение территориального управления Росимущества в Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Технопром» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего расторжения контракта на оказание услуг по переработке, утилизации, уничтожению конфискованного, движимого бесхозяйственного имущества, обращенного в собственность государства.

«По результатам рассмотрения обращения Московское областное УФАС признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Технопром» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», – говорится в сообщении.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Технопром» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.