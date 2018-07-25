РИАМО - 25 июл. Госжилинспекция Московской области заставила управляющую компанию из подмосковной Электростали привести в порядок многоквартирный дом, за выявленные нарушения должностное лицо УК оштрафовали на 50 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Житель Электростали сообщил в Госжилинспекцию о нарушениях в работе управляющей компании ООО «Юго-Западное». Инспекторы организовали выездную проверку. Проверка подтвердила, что управляющая компания осуществляет управление многоквартирным домом по адресу: город Электросталь, улица Ялагина, дом 10 с нарушением лицензионных требований. Инспекторы обнаружили частичное разрушение отмостки, напольного покрытия и лестниц при входе в подъезды, на стенах и потолках в подъезде дома облупилась краска, лестничные клетки замусорены.

«По окончании проверки в адрес УК дано предписание – провести уборку и ремонт мест общего пользования. Повторный визит государственных жилищных инспекторов зафиксировал, что предписание выполнено в полном объеме. Однако, на должностное лицо ООО «Юго-Западное» мировым судом наложен штраф в размере 50 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Как подчеркнул руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков, управляющая организация несет ответственность за содержание общего имущества.

«Жильцы платят деньги и выбирают конкретную УК для того, чтобы обеспечить комфортное и безопасное проживание в своих домах, а не для того, чтобы терпеть нарушение лицензионных требований, предъявляемых к работе управляющих организаций», – пояснил он.