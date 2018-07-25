РИАМО – 25 июл. В Главном управлении государственного административно-технического надзора Подмосковья отметили снижение жалоб на свалки мусора и уборку территории в муниципальных образованиях Московской области, сообщила начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«За минувшую неделю снижение количества обращений по вопросу свалок и навалов мусора составило 25%. Если за минувшую неделю поступило 79 обращений жителей по данному вопросу, то неделей ранее количество жалоб составило 105 единиц», - сказала Витушева.

Она отметила, что аналогичная ситуация происходит и с обращениями по вопросам уборки территории. За неделю произошло снижение обращений по данной тематике с 85 до 63 единиц, что также составляет 25%. Аналогичная картина наблюдается на портале «Добродел», где количество жалоб упало на 89 единиц: с 327 до 238 обращений, что составляет 27%.

«Такое синхронное снижение говорит ровно об одном – это результат планомерной работы по борьбе с несанкционированными свалками и навалами мусора, которая проводится в регионе по указанию губернатора Московской области Андрея Воробьева», - подчеркнула Витушева.

Для борьбы с несанкционированными скоплениями отходов, в регионе создан штаб ликвидации свалок и навалов мусора. За 4 недели работы штаба в регионе ликвидировано 8 тысяч скоплений отходов.

Витушева напомнила, что проведенный Главным управлением социальных коммуникаций Московской области по инициативе Госадмтехнадзора Московской области соцопрос с участием более 21 тысячи респондентов, показал, что около 70% жителей региона видят положительные изменения в благоустройстве Подмосковья, произошедшие за последние 3 года.