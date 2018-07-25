РИАМО - 25 июл. Все работы по реконструкции парка «Пехорка» в подмосковной Балашихе завершат в октябре этого года, сообщила журналистам в среду руководитель объединенной дирекции парков Балашихи Александра Медведева.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев проконтролировал ход реконструкции парка «Пехорка», где завершается второй этап работ.

«Нас ждет еще лодочная станция с домиком для «моржей» и семейное кафе на входе, это будут локальные работы. Мы планируем завершить все работы в парке в конце октября», - сказала Медведева.

Она отметила, что также планируется обустроить вейк-станцию и серф-кафе. Все элементы парка выполнены согласно единой концепции.

«Проект выполнен в общей концепции, у нас много дерева, много красных элементов. Это прослеживается по всей инфраструктуре парка», - добавила Медведева.

Парк «Пехорка» основан в 1954 году. В 2017 году парк стал победителем V смотра-конкурса «Парки Подмосковья» в номинации «Лучшая концепция (проект) по созданию нового парка культуры и отдыха». В этом же году началась масштабная реконструкция парка. В 2018 году парк стал победителем VI смотра-конкурса «Парки Подмосковья» в номинации «Лучший парк культуры и отдыха».

Проектом работы по реконструкции разделены на два этапа. Первый этап прошел с августа по декабрь 2017 года – было благоустроено 7,95 гектара. Второй этап реализуется с апреля и должен закончиться в августе 2018 года, этот этап касается 9 гектаров. Общая стоимость реализации проекта - 420 миллионов рублей.

В рамках второго этапа благоустройства планируется оборудовать набережную из лиственницы вдоль реки Пехорки (1025 опор, 3,64 тысячи квадратных метров, 300 метров протяженности, 3,5 метра шириной; смотровую площадку, спортивные площадки (волейбольная и баскетбольные площадки, кросс-фит и настольный теннис); павильоны лодочной станции, вейк-станции и кафе.

Кроме того, будут созданы площадка для выгула собак с оборудованием для дрессуры – 1,2 тысячи квадратных метров; входная группа (арки) – пять штук. Будут оборудованы система навигации, система видеонаблюдения.

В зоне детских площадок появится резиновое покрытие. На территории парка разместят пункты охраны.

Все работы по благоустройству практически завершены. Уже закончили проектирование павильонов лодочной станции, вейк-станции, помещений кафе. Ведутся работы по устройству смотровой площадки на мосту через реку Пехорку.

В 2017 году в парке провели 286 фитнес-тренировок, танцевальных мастер-классов, оздоровительную гимнастику для людей старшего возраста, тренировки по футболу, массовые программы спортивного характера, утренние зарядки.

В 2018 году в парке планируют провести 554 мероприятия. Посещаемость парка составляет 303,5 тысячи человек, из них посетителей культурно-досуговых мероприятий 56,9 тысячи человек.

В парке проходят различные мероприятия и акции для посетителей разных поколений: летний кинотеатр, фитнес-тренировки, танцы в парке, массовые праздники, концерты, детские дискотеки, скандинавская ходьба, квесты.

Парк сегодня отвечает самому высокому современному стандарту паркового строительства и является местом отдыха для всей семьи.